Песков сообщил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится на днях

По словам пресс-секретаря президента, главной темой переговоров будут отношения между Москвой и Пхеньяном

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. Они проведут переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Она [встреча] может состояться на днях. Это будет полноформатный визит - [будут] переговоры двух делегаций и после этого при необходимости лидеры продолжат свое общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", - анонсировал представитель Кремля.

По его словам, отношения между Москвой и Пхеньяном будут главной темой переговоров. "В первую очередь двусторонние отношения", - сказал он в ответ на вопрос, какие вопросы будут ключевыми на встрече.