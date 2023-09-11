11 сентября, 16:20,
обновлено 11 сентября, 16:33

Песков заявил, что Россия намерена развивать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Москва считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, как и с другими соседями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Речь об этом зашла в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые состоятся в ближайшие дни.

"КНДР наш сосед. И, конечно, как и с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые, взаимовыгодные отношения. Чем мы и занимаемся и чем занимается президент [РФ Владимир] Путин весьма последовательно", - указал Песков. 

Теги:
КНДРРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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