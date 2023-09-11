11 сентября, 19:26

Богданов обсудил с послом ОАЭ укрепление российско-эмиратских отношений

Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе посла ОАЭ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмед аль-Джабером дальнейшее укрепление российско-эмиратских отношений. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы был обсужден ряд приоритетных вопросов дальнейшего укрепления многоплановых российско-эмиратских отношений, включая поддержание активного политического диалога по международной проблематике, представляющей взаимный интерес", - говорится в сообщении дипведомства.

Подчеркивается, что встреча состоялась по просьбе посла ОАЭ. 

Теги:
ОАЭРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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