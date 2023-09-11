11 сентября, 16:31

Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

Кадры встречи Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко
© Kremlin.ru

Глава государства обратил внимание на медицину в этом регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в завершение рабочего дня во Владивостоке пообщался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Он в первую очередь рассказал президенту, как сейчас проходит восстановление пострадавших от подтоплений населенных пунктов. Путин, выслушав доклад, уточнил, какие еще в регионе есть текущие вопросы, на которые Кожемяко хотел бы обратить внимание.

В этом контексте глава государства обратил внимание на медицину в Приморском крае. "Амбулаторные учреждения - пропускная способность невысокая в крае", - отметил Путин. Губернатор, в свою очередь, рассказал о том, что сейчас в регионе строятся девять поликлиник, а также дополнительно открываются возможности заочного обучения младшего медицинского персонала. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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