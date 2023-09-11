"Единая Россия" набрала 68,9% голосов на выборах депутатов Госсобрания Башкирии

Выборы в республике были однодневными и проходили 10 сентября

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрала 68,9% голосов избирателей на выборах депутатов Госсобрания Башкирии по итогам обработки 100% протоколов, сообщается на сайте ЦИК России.

"Протоколов УИК 100%. "Единая Россия" - 1,06 млн голосов, 68,92%. КПРФ - 180 696 голосов, 11,71%. ЛДПР - 119 373 голоса, 7,73%", - следует из предварительных итогов голосования.

У "Справедливой России - За правду" - 7,39%, у партии "Новые люди" - 3,41%.

Итоговая явка на аналогичных выборах 2018 года в регионе составила 49,08%. Тогда "Единая Россия" набрала 58,3%, КПРФ - 18,8%, ЛДПР - 9,96%, "Справедливая Россия" - 5,47%. Пятипроцентный барьер преодолели четыре партии.

Выборы в республике были однодневными и проходили 10 сентября. Избирались депутаты Государственного собрания - Курултая Башкирии седьмого созыва, а также депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, в двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего было 778 избирательных кампаний.