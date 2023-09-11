Предварительная явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 56,01%

В 2018 году на аналогичных выборах она была 40,52%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Нижегородской области, предварительно, составила 56,01%, сообщил в Telegram-канале действующий глава региона Глеб Никитин.

В 2018 году на аналогичных выборах она была 40,52%.

"Предварительная явка в Нижегородской области за три дня - 56,01% от общего числа избирателей. Для меня это не сухие цифры, а невероятный масштаб! Я приветствую все это внушительное количество людей, решивших заявить о своей поддержке кандидатов, с которыми связывают будущее Нижегородской области", - написал Никитин.

Выборы главы региона прошли в Нижегородской области с 8 по 10 сентября. По предварительным данным избиркома, Никитин, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 82,82% после обработки 100% протоколов. Кандидат от КПРФ Владислав Егоров набрал 9,67%, Владислав Атмахов (ЛДПР) - 3,08%, Александр Быков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 1,97%, Илья Померанцев ("Гражданская сила") - 1,73%.

Результаты прошедших в регионе выборов на данный момент избиркомом не утверждены.

На выборах в 2018 году Никитин получил 67,75% голосов.