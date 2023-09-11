МИД РФ: Запад и его сателлиты организовали 175 тыс. кибератак во время выборов в России

Они пытались сорвать избирательную кампанию, заявил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Геннадий Аскальдович

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны Запада пытались сорвать избирательную кампанию в РФ, организовав более 170 тыс. кибератак за время выборов. Об этом заявил ТАСС специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Например, только за время выборов 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак", - сказал он.

По мнению Аскальдовича, причиной этих атак является то, что "на Западе серьезно расстроены успехами российской власти".

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.