Небензя заявил, что Россия не собирается отказываться от права вето в Совбезе ООН

Постпред РФ при ООН пояснил, что это необходимо для того, чтобы этот орган принимал "сбалансированные и ответственные" решения

ООН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит применять право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы обеспечить принятие ответственных и сбалансированных решений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, проведенном для обсуждения использования Россией права вето при голосовании по Мали.

"Подчеркну, что Россия продолжит придерживаться своей принципиальной линии по использованию права вето в Совете Безопасности в целях принятия этим важнейшим органом ООН ответственных и сбалансированных решений, отвечающих чаяниям находящихся на ее повестке государств и их народов", - сказал он. "Кроме того, рассчитываем, что в дальнейшем авторы резолюций, вместо того, чтобы провоцировать ненужную конфронтацию в Совете Безопасности, будут работать, как и положено, над поиском компромиссных договоренностей, тем более когда они легко достижимы", - добавил Небензя.

В апреле 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Лихтенштейном резолюцию, обязывающую обсуждать использование в Совете Безопасности ООН права вето в течение 10 дней после его применения.

30 августа Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект французской резолюции о продлении санкций в отношении Мали. Затем Россия предложила свой вариант, в котором, в отличие от западной резолюции, уточнялось, что санкции продлеваются в последний раз, а также содержалось положение о ликвидации специальной комиссии ООН, регулярно проводившей оценку ситуации в Мали. Этот проект при голосовании не набрал необходимого числа голосов. В результате действие санкционного режима в отношении Мали было прекращено.