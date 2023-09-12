Небензя: Запад стремился спровоцировать РФ на вето на продление санкций в отношении Мали

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные страны "блокируют в антироссийском угаре любую конструктивную работу"

ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Делегации стран Запада стремились спровоцировать Россию воспользоваться правом вето при голосовании по проекту резолюции о продлении санкций в отношении Мали, хотя несколько членов Совета Безопасности ООН призывали к поиску компромисса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций.

"В ходе переговоров по проекту мы неоднократно говорили о том, что попытки навязать малийцам готовые решения извне имеют нулевые шансы на успех. Однако в ответ на все эти аргументы совету усилиями западных стран было предложено проигнорировать мнение Бамако, - сказал Небензя. - Провалу переговоров предшествовала действительно длительная работа по поиску компромисса, в которую были активно вовлечены все члены совета. Отмечаем усилия делегации ОАЭ, которая до последнего момента демонстрировала конструктивный настрой и пыталась найти компромиссное решение". По словам дипломата, ближе к голосованию проявились истинные мотивы столь настойчивой линии западных членов СБ ООН.

"Как оказалось, принципиальным моментом для них было вовсе не продление санкционного режима или поддержка эффективного выполнения Алжирского мирного соглашения. К слову, именно на этой основе мы подготовили альтернативный проект резолюции, который учитывал мнение не только малийцев, но и африканских членов совета, - отметил постпред РФ. - Истинной причиной неуступчивости Парижа и других западных делегаций стало безапелляционное требование сохранить группу экспертов. Причем, в подаче авторов проекта данная группа была необходима для наблюдения за ситуацией в области прав человека в Мали - то есть функции, далекой как от причин введения санкционного режима, так и смысла соответствующих мер совета по Уставу ООН".

Провокация Запада

По словам Небензи, "немаловажным фактором стало и стремление западных членов совета спровоцировать Россию на вето". "В ответ на призывы ряда членов совета искать компромисс западные делегации прямо говорили: "Давайте сначала Россия применит вето, а потом мы будем искать точки соприкосновения, - продолжал дипломат. - Вот к чему приводит засилье в совете государств коллективного Запада, по сути, блокирующих в антироссийском угаре любую конструктивную работу".

Неоколониальные подходы

"Хочу особо обратиться к странам глобального Юга. На месте Мали может оказаться любая из стран, если мы в совете не будем пресекать попытки западных стран, озабоченных только тем, как сохранить свое геополитическое доминирование и продолжать обирать свои бывшие колонии и в целом развивающиеся страны, - предупредил постпред РФ. - Не забывайте об этом, когда сегодня в этом зале будет звучать антироссийская риторика со стороны США и их союзников".

В апреле 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Лихтенштейном резолюцию, обязывающую обсуждать использование в Совете Безопасности ООН права вето в течение 10 дней после его применения.

30 августа Россия в СБ ООН наложила вето на проект французской резолюции о продлении санкций в отношении Мали. Затем РФ предложила свой вариант, в котором уточнялось, что санкции продлеваются в последний раз, и содержалось положение о ликвидации специальной комиссии ООН, регулярно проводившей оценку ситуации в Мали. Этот проект при голосовании не набрал необходимого числа голосов. В результате действие санкционного режима в отношении Мали было прекращено.