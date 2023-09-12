Руденко сообщил, что Россия назначит посла в Японию

Замглавы МИД РФ не назвал кандидата на этот пост

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Москва точно направит посла в Японию, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Будем, конечно. Он точно будет назначен", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что российская сторона не комментирует вопрос о кандидатуре до тех пор, пока не будет получен агреман (согласие на прием посла) от Токио.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его заместителем министра иностранных дел РФ. Дипломат занимал должность посла РФ в Токио с января 2018 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.