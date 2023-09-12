12 сентября, 00:52
Восточный экономический форум

Руденко: РФ нацелена на конкретные результаты сотрудничества с КНР по борьбе с инфекциями

Замглавы МИД РФ отметил, что между странами развивается профильная правовая база

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на конкретные результаты сотрудничества с Китаем в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Стратегическим партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области борьбы с инфекционными заболеваниями является Китай, - сказал замминистра. - Между странами активно развивается профильная правовая база и механизмы сотрудничества. Хотели бы, чтобы это сотрудничество приобретало более конкретные практические формы".

"Рассчитываем, что китайские партнеры также стремятся к этой цели", - добавил Руденко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияКитайРуденко, Андрей ЮрьевичВосточный экономический форум
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