Песков сообщил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Пресс-секретарь президента отметил, что сегодня лидер встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы контактов Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ближайшие месяцы.

Он отметил, что на полях ВЭФ сегодня российский лидер пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. "[Это] очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин планирует принять участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае в октябре 2023 года.