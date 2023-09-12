Песков сообщил, что встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке

Пресс-секретарь президента также рассказал, о чем лидеры государств будут беседовать в ходе встречи

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Общение лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на днях в том числе в формате один на один, при этом пресс-конференции не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые, конечно, возглавляют лидеры двух стран. Будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына. Каких-то пресс-конференций не запланировано", - сказал Песков.

Он отметил, что встреча пройдет на Дальнем Востоке.

"Пока мы не говорим [где пройдут переговоры]. На Дальнем Востоке", - сказал Песков.

Темы переговоров

Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе, международные дела, добавил пресс-секретарь.

В ходе переговоров будут затронуты и "чувствительные области".

"В первую очередь, конечно же, будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Конечно же, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом, потому что это представляет интерес и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна", - сказал Песков.

"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", - добавил представитель Кремля.

В контексте сотрудничества в культурной области он отметил: "Только что наш военный ансамбль, ансамбль Александрова, блистательно выступил в Пхеньяне. Надеемся, что эти культурные обмены будут дальше продолжаться".

"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", - отдельно подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что РФ готова при необходимости обсудить с КНДР санкции Совбеза ООН. "Процессы, связанные с нашей работой в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, становятся предметом для обсуждения. Мы координируем наши действия, будучи соседями и партнерами с Северной Кореей. Конечно же, при необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить и обсуждение на эту тему, если будут такие обсуждения", - пояснил Песков.

Комментируя по просьбе журналистов предостережения из Белого Дома в адрес КНДР о продаже оружия России, пресс-секретарь заявил, что Москву не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР. "Как вы знаете, все-таки реализуя наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей, для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться", - заключил он.