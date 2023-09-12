Песков заявил об отсутствии потребности у Путина встречаться с лидерами Запада

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что международный график главы государства "весьма и весьма активный, но в тех направлениях, которые являются конструктивными" и отвечают российским интересам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ российского лидера от очного участия в последних саммитах "двадцатки".

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми (лидерами стран Запада - прим. ТАСС), ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", - сказал представитель Кремля. - Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений".

Песков при этом подчеркнул, что международный график Путина "весьма и весьма активный, но в тех направлениях, которые являются конструктивными" и которые отвечают российским интересам. "Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", - заключил пресс-секретарь президента.