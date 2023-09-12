Руденко заявил о возможном обсуждении проекта "Хасан - Раджин" во время визита Ким Чен Ына

Радио "Голос Кореи" ранее сообщило, что лидер КНДР 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко не исключил, что тема проекта модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) может обсуждаться во время поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"По крайней мере, наверное, эта тема будет обсуждаться", - сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило и Центральное телеграфное агентство Кореи.

Государственное радио КНДР "Голос Кореи" сообщило, что Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом.