Руденко: РФ настроена на углубление противоэпидемического сотрудничества со станами АТР

Замглавы МИД России подчеркнул важность координации взаимодействия в этой сфере на национальном и региональном уровне

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия настроена на координацию усилий и углубление сотрудничества в противоэпедимической сфере со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"К теме биологической безопасности проявляется большой интерес в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал он. - Как показала пандемия, неотъемлемой частью борьбы против нее является проблематика биологической безопасности, в том числе повышение готовности к эпидемическим заболеваниям на будущее".

По словам Руденко, "крайне важно координировать взаимодействие в этой сфере на национальном и региональном уровне", и "Россия вместе с партнерами в АТР активно участвует в этой работе".

Замминистра рассказал, что РФ оказывает содействие в противоэпидемической сфере Лаосу путем поставок вакцин, тест-систем, обучения специалистов, реализовывает проекты в области борьбы с инфекционными заболеваниями с Вьетнамом. Также в порядке безвозмездной помощи Монголии переданы две мобильные лаборатории, рассказал Руденко.

Российские вакцины, как отметил замглавы МИД, активно использовались во время пандемии в Индии, Индонезии, Иране, Камбодже, Мьянме, Пакистане, на Филиппинах и Шри-Ланке. "Видим потенциал углубления такого сотрудничества и с Малайзией, Таиландом", - добавил он. Российский опыт в противоэпидемической сфере, по словам Руденко, востребован и в формате Россия - АСЕАН.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.