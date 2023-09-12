МИД РФ: страны московского формата по Афганистану в целом подтвердили участие во встрече

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что эта встреча является необходимым этапом в продолжающемся обмене мнениями по поводу того, что происходит в республике и о перспективах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Страны-участницы московского формата по урегулированию в Афганистане в основном подтвердили свое участие во встрече, которая состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В основном все участники московского формата подтвердили свое желание находиться там и обсуждать проблемы Афганистана. Мы надеемся, что и представители нынешних афганских властей тоже будут там участвовать", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Руденко отметил, что эта встреча является необходимым этапом в продолжающемся обмене мнениями по поводу того, что происходит в Афганистане, и о перспективах. "И что международное сообщество, в частности страны этого формата, могли бы сделать для стабилизации общей обстановки там", - добавил он.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Предыдущее заседание формата прошло в ноябре 2022 года.