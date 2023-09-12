Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на ВЭФ в 2023 году

Пресс-секретарь президента отметил, что этот факт никак не влияет на содержательную сторону форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Кремль связывает отсутствие иностранных лидеров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2023 году с графиком мировых саммитов, а также с тем, что многие руководители стран региона уже посещали ВЭФ ранее или планируют сделать это в будущем.

"Многие лидеры уже здесь побывали <...>. Лидеры крупных дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии - они же не могут каждый год сюда приезжать. Многие здесь побывали ранее, кто-то планирует это на последующие периоды", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что кто-то из лидеров государств был занят в связи "с весьма насыщенной повесткой дня". "Вы знаете, что в [азиатском] регионе проходили многие мероприятия на высшем уровне за последние дни, что, конечно же, совпадая с этим форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства [на ВЭФ]", - отметил представитель Кремля. Вместе с тем, заключил Песков, "это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума, напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной".

Путин сегодня выступит на пленарном заседании ВЭФ. Вместе с российским лидером в пленарке примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент РФ проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.