12 сентября, 02:36

Путин на ВЭФ начал встречу с вице-президентом Лаоса

У президента РФ также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начинает второй день работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства проводит встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.

Позднее Ятхоту примет участие в пленарной сессии ВЭФ.

Как сообщалось ранее, сегодня Путин также пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином.

Президент прибыл во Владивосток накануне - у него традиционно насыщенная программа работы на форуме. Так, Путин уже ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, принял участие в открытии предприятий в ТОРах, провел совещания по развитию городов региона и по строительству образовательно-культурных кластеров в России, пообщался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Кроме того, президент посетил судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в районе Владивостока. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛаосРоссия
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