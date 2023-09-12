Путин ожидает визита лидера Лаоса в Россию в октябре

Президент РФ также отметил, что у отношений между странами есть хорошие перспективы развития

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях ВЭФ.

"Прошу вас передать самые теплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", - сказал Путин.

Он в целом отметил, что Россию и Лаос связывают давние и очень хорошие дружеские отношения.

Развитие отношений

Президент также добавил, что РФ и Лаос имеют хорошие перспективы развития отношений в военной и других сферах.

"У нас развиваются отношения по очень многим направлениям", - сказал Путин. Он отметил, что "одна из проблем - это финансовые расчеты, но есть пути решения этих проблем".

Президент РФ добавил, что у России и Лаоса развиваются гуманитарные связи, в том числе студенты из этой страны учатся в российских вузах, включая дальневосточные, проходят подготовку медицинские специалисты.

"Продолжаются контакты и по линии военных ведомств. Я уверен, что все это имеет хорошие перспективы развития", - подчеркнул Путин.

Он поблагодарил Пани Ятхоту за ее решение посетить ВЭФ. "Это хорошая площадка, чтобы наладить контакты со многими партнерами из этого региона мира и с российскими коллегами провести встречи, контакты, переговоры", - заключил президент России.

Как отмечается в материалах Кремля ко встрече, в 2022 году товарооборот между Россией и Лаосом составил $12,9 млн, в том числе российский экспорт - $8,3 млн., импорт - $4,6 млн. В Лаос поставлялись древесина и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование, транспортные средств, продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельхозсырье; металлы и изделия из них. Импортировались текстиль, машины и оборудование, продовольствие и аграрное сырье.