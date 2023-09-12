Песков пообещал достаточно объемное выступление Путина на ВЭФ

Пленарное заседание на форуме начнется в 08:00 мск

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) с достаточно объемной речью, после этого ожидается интересная дискуссия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Начало пленарки на ВЭФ планируется на 08:00 мск (15:00 по местному времени), модератором будет журналист РБК Илья Доронов.

"У Путина будет достаточно объемное выступление, главным образом посвященное именно этому региону - Дальнему Востоку, а потом дискуссия, как правило, она не ограничивается только дальневосточной проблематикой", - сказал Песков, отметив, что будут звучать и все остальные темы, которые так или иначе касаются России. Он ожидает "весьма и весьма интересную дискуссию", при этом, как ожидается, мероприятия Путина на ВЭФ продлятся до позднего вечера.

Песков сообщил, что накануне президент очень поздно завершил рабочие встречи. После беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которая состоялась в ночь на вторник по местному времени, у президента РФ было "еще три-четыре встречи закрытого характера", и "где-то ближе к трем часам ночи по местному времени он отправился к себе в резиденцию готовиться к сегодняшней пленарке".

Путин не пропустил ни одного Восточного экономического форума, который проводится ежегодно с 2015 года (за исключением "ковидного" 2020-го). Обычно речь президента на пленарке ВЭФ, не считая последующей дискуссии, занимала от 20 минут до примерно получаса, в прошлом году выступление президента продлилось 37 минут.

В пленарке ВЭФ вместе с российским лидером примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент РФ проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. Также в президентской программе будет общение с модераторами ключевых сессий форума.

Восточный форум

Форум на острове Русский традиционно освещают многочисленные представители прессы из разных стран, но на этот раз только из дружественных. Как ранее сообщал ТАСС Песков, журналистов из недружественных государств, как и на июньский Петербургский международный экономический форум, "не аккредитовывали в этом году".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.