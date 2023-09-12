Руденко заявил, что Россия выступает за присоединение Монголии к ШОС

Замглавы МИД РФ напомнил, что Монголия уже 20 лет является наблюдателем в организации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в получении Монголией статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Монголия 20 лет является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, но мы считаем, что ее наблюдательный статус не соответствует тем потенциальным возможностям, которые эта организация представляет. Поэтому мы были бы заинтересованы в повышении этого статуса с тем, чтобы Монголия стала полноправным участником ШОС, как это делают другие страны в последнее время", - сказал замминистра.