12 сентября, 02:59,
обновлено 12 сентября, 03:17
Восточный экономический форум

Руденко заявил, что Россия выступает за присоединение Монголии к ШОС

Замглавы МИД РФ напомнил, что Монголия уже 20 лет является наблюдателем в организации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в получении Монголией статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Монголия 20 лет является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, но мы считаем, что ее наблюдательный статус не соответствует тем потенциальным возможностям, которые эта организация представляет. Поэтому мы были бы заинтересованы в повышении этого статуса с тем, чтобы Монголия стала полноправным участником ШОС, как это делают другие страны в последнее время", - сказал замминистра. 

Теги:
РоссияМонголияРуденко, Андрей ЮрьевичВосточный экономический форум
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