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обновлено 12 сентября, 04:15
Восточный экономический форум

Путин отметил, что дружеские отношения с Си Цзиньпином помогают развитию связей РФ и КНР

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Владимир Путин
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент РФ напомнил, что Китай традиционно участвует в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства на полях ВЭФ проводит встречу с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Он отметил, что Китай традиционно принимает участие в ВЭФ. "Я имел удовольствие принимать здесь председателя КНР Си Цзиньпина, он принимал участие лично, выступал здесь, затем принимал участие в формате ВКС. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР", - сказал Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что у него с Си Цзиньпином сложились дружеские отношения. "И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", - добавил президент РФ.

Путин высоко оценил уровень развития экономического и политического сотрудничества Москвы и Пекина.

"Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные", - сказал Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ.

Он также добавил, что Москва и Пекин уже добились беспрецедентно высокого уровня отношений, намерены развивать сотрудничество и дальше.

"Мы особенно дорожим тем обстоятельством и высоко оценили, вы сейчас упомянули про визит председателя КНР [Си Цзиньпина], что с первым своим визитом зарубежным после избрания он прибыл именно в Россию. [Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную дальше", - сказал российский лидер, обращаясь к своему визави.

Путин отметил, что товарооборот каждый год увеличивается, сохраняется эта тенденция и в 2023 году. "Поставленная нами с председателем Си Цзиньпином задача выйти на $200 млрд оборота может быть достигнута в самое ближайшее время, уже в этом году", - подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что отношения и впредь будут развиваться в таком темпе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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