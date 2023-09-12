Губернатор Колымы сообщил, что действующий сенатор от региона сохранит свой пост

По словам Носова, поводов менять Широкова нет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Действующий сенатор от Магаданской области Анатолий Широков сохранит свой пост после переизбрания главы региона Сергея Носова на новый срок. Об этом Носов сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По итогам прошедшего голосования выдвинутый "Единой Россией" Носов сохранил пост губернатора Магаданской области, набрав 73,39% голосов. Он руководит регионом с 2018 года, когда был назначен врио губернатора.

"В прошедшие годы мы слаженно работали с обоими сенаторами - и с Широковым, и с [сенатором от законодательной власти Сергеем] Ивановым. Они активно помогают региону, выполняют свои задачи. Поэтому Широков останется. Поводов его менять нет", - сказал Носов.

По его словам, инаугурация губернатора состоится в Магадане 18 сентября.

Анатолий Широков представляет Магаданскую область в Совете Федерации с октября 2014 года. Заместителем председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.