Путин сообщил, что РФ работает над оружием на новых физических принципах

Президент РФ отметил, что в ближайшем будущем такое вооружение будет обеспечивать безопасность любой страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе, и власти РФ это понимают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий ВЭФ.

"Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин.

Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, в частности, лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие.