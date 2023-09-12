12 сентября, 04:28,
обновлено 12 сентября, 04:36
Восточный экономический форум

Путин сообщил, что РФ работает над оружием на новых физических принципах

Президент РФ отметил, что в ближайшем будущем такое вооружение будет обеспечивать безопасность любой страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе, и власти РФ это понимают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий ВЭФ.

"Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин.

Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, в частности, лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация