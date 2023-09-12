Губернатором Кузбасса избрали действующего главу региона Цивилева

Выборы в Кемеровской области признали состоявшимися и действительными

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися и действительными, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщили в областном избиркоме.

"Выборы признаны состоявшимися и действительными. Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протоколы о результатах прошедших выборов. Губернатором Кемеровской области - Кузбасса избран Сергей Цивилев, получивший 1 315 922 голоса избирателей", - говорится в сообщении.

Также были признаны состоявшимися выборы в парламент Кузбасса, куда избраны 23 депутата по единому областному избирательному округу и 23 - по одномандатным избирательным округам.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Владислав Овчинников уточнил ТАСС, что нарушений не зафиксировано. На горячую линию общественного штаба поступило 11 звонков, в основном люди запрашивали дополнительную информацию о возможностях голосования.