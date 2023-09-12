12 сентября, 05:32
Восточный экономический форум

МИД РФ заявил, что США обязались обеспечить участие всех стран при председательстве в G20

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что "американцы очень часто принимают обязательства, которые потом не выполняют"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. США во время своего председательства в Группе двадцати в 2026 году обязались обеспечить участие всех стран объединения, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума.

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"Было важно обеспечить условия того, что все представители без исключения имели возможность, по крайней мере, не подвергаться каким-то санкционным изъятиям, - сказал замминистра. - Когда шли переговоры насчет годов [председательства в G20], я так понимаю, американцы дали определенные обязательства. В рамках этой работы они обязались выполнять все те требования, которые предъявляются председательствующим в организации. Посмотрим. Американцы очень часто принимают обязательства, которые потом не выполняют".

Он отметил, что это происходило с саммитом АТЭС, "когда США в нарушение своих обязательств открыто запретили участие в саммите представителям ряда стран".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
СШАРоссияРуденко, Андрей ЮрьевичВосточный экономический форум
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