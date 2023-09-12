МИД РФ заявил, что США обязались обеспечить участие всех стран при председательстве в G20

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что "американцы очень часто принимают обязательства, которые потом не выполняют"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. США во время своего председательства в Группе двадцати в 2026 году обязались обеспечить участие всех стран объединения, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Восточного экономического форума.

"Было важно обеспечить условия того, что все представители без исключения имели возможность, по крайней мере, не подвергаться каким-то санкционным изъятиям, - сказал замминистра. - Когда шли переговоры насчет годов [председательства в G20], я так понимаю, американцы дали определенные обязательства. В рамках этой работы они обязались выполнять все те требования, которые предъявляются председательствующим в организации. Посмотрим. Американцы очень часто принимают обязательства, которые потом не выполняют".

Он отметил, что это происходило с саммитом АТЭС, "когда США в нарушение своих обязательств открыто запретили участие в саммите представителям ряда стран".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.