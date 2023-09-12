12 сентября, 05:07,
обновлено 12 сентября, 05:43

Оверчук заявил, что Россия относится к Армении как к союзнику

Контакты двух стран могут быть в рамках заседания совета ЕЭК 27 сентября, сообщил вице-премьер РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Москва относится к Еревану как к союзнику, сказал ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Армения - это наш союзник. Именно так к Армении мы и относимся", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ухудшились ли взаимоотношения с Арменией по линии интеграционных структур.

"У нас прошел 27 августа совет Евразийской экономической комиссии. Там совершенно нормально все было", - добавил Оверчук.

Ближайшие контакты стран

Контакты России и Армении могут быть в рамках заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 27 сентября, отметил вице-премьер.

"В ближайшее время у нас совет Евразийской экономической комиссии. Это будет 27 сентября. Это то, что сейчас в графике стоит", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-то контакты РФ и Армении.

Последний раз по линии интеграционных структур стороны контактировали во время предыдущего совета ЕЭК 27 августа, указал Оверчук.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
АрменияРоссияОверчук, Алексей Логвинович
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