12 сентября, 05:36

Лихачев заявил, что удары по Энергодару даже косвенно влияют на безопасность ЗАЭС

По словам главы Росатома, "абсолютно нарушено" такое критически важное для безопасности ЗАЭС направление, как спокойная работа ее сотрудников

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару сказываются на персонале Запорожской АЭС, а значит, хотя бы косвенно, но влияют на безопасность станции. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

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"Вчера было несколько атак беспилотников на территории Энергодара. Два беспилотника удалось нейтрализовать, четыре нанесли удар, но, к счастью, нет ни жертв, ни пострадавших", - сказал Лихачев, отметив, что удары пришлись по территории городского парка и дворца культуры, по территории возле штаба "Единой России" и зданию паспортного стола.

По его словам, "абсолютно нарушено" такое критически важное для безопасности ЗАЭС направление, как спокойная работа ее сотрудников. "Персонал находится под давлением, и это, естественно, косвенно влияет на безопасность всей станции", - подчеркнул Лихачев.

"Я так понимаю, что это "ответ" на выборы, - отметил глава Росатома, подчеркнув, что в Энергодаре голосование было даже более активным, чем по всей Запорожской области. - Поэтому продолжается давление". 

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УкраинаРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичВосточный экономический форумВоенная операция на Украине
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