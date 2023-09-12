Губернатором Приморья избрали Олега Кожемяко

Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатором Приморского края избран Олег Кожемяко, сообщил крайизбирком в своем Telegram-канале.

"На состоявшемся 12 сентября заседании Избирательной комиссии Приморского края утверждены результаты выборов губернатора Приморского края. <...> Губернатором Приморского края избран Кожемяко Олег Николаевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участие в голосовании приняли 45,58% от всех избирателей региона. Так, за Александра Андони проголосовали 38 892 человека или 5,94% избирателей, за Дениса Ковалева - 25 503 человека или 3,89% избирателей, за Олега Кожемяко - 476 584 человека или 72,78% избирателей, за Инну Кошелеву - 64 392 человека или 9,83% избирателей, за Кирилла Рудюка - 31 245 человек или 4,77% избирателей.

Выборы губернатора края в Приморье прошли с 8 по 10 сентября. Прошлые выборы губернатора в Приморье прошли в сентябре 2018 года, результаты их второго тура были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. На повторных выборах в декабре 2018 года победу одержал Кожемяко, в качестве самовыдвиженца он заручился поддержкой 420,7 тыс. избирателей (61,88%).

Олег Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 2008 году закончил обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2018 году был выбран губернатором Приморья.