12 сентября, 06:09

МИД РФ: Россия считает важным дальнейшее участие стран Африки во встречах БРИКС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. РФ осознает важность участия африканских государств в дальнейших мероприятиях по линии БРИКС, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"Конечно же, африканские страны могут приглашаться на те или иные мероприятия по линии БРИКС, тем более с учетом решений о принятии в БРИКС именно ряда африканских стран, таких как Египет, Эфиопия", - сказал Озеров. По его словам, в Москве исходят из того, что "участие африканских государств в тех или иных мероприятиях по линии БРИКС имеет смысл". 

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