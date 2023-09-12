Косачев призвал оспорить в Европейском суде решение ЕК о конфискации личных вещей россиян

Он отметил, что Европейская комиссия грубо нарушает права человека

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК), разрешившая конфисковывать личные вещи россиян, грубо нарушает права человека, и эту позицию необходимо донести в Европейском суде в Люксембурге. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Европейская комиссия грубо нарушает права человека. Европейские институты опустились вплоть до того, что разрешили конфисковывать любые вещи - от автомобилей и смартфонов до шампуней и туалетной бумаги <...>. Было бы разумным с помощью правозащитных организаций инициировать иски в защиту россиян и донести эту позицию в люксембургском Суде ЕС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейские органы в очередной раз нарушают правила своей же правовой системы, однако на этот раз создается еще более опасный прецедент. "Институты ЕС претворяют в жизнь принципы коллективной ответственности, презумпцию вины и дискриминации по мотивам национальности и политических взглядов, пытаясь обвинить и наказать всех граждан России за происходящее на Украине", - констатировал Косачев.

"С моей точки зрения, в этой ситуации оторвавшиеся евробюрократы допустили целый ряд юридических ошибок, а это повод уже для более серьезных разбирательств", - указал вице-спикер Совфеда.

Он подчеркнул, что в тексте регламента Еврокомиссии говорится лишь о тех о товарах, которые "производят существенные доходы для России", поэтому конфискация в принципе не должна применяться по отношению к личному имуществу граждан. Кроме того, отметил Косачев, существуют выработанные самим же Евросоюзом критерии применения ограничений. В частности, нужно доказать связи конкретного человека с властями и действиями на Украине. "Суд ЕС требует от исполнительных органов обосновывать применение санкций. Ничего из этого в случае с массовым распространением санкций на россиян выполнено не было", - обратил внимание Косачев.

По словам сенатора, отбирая имущество российских граждан, таможенные органы нарушают положения Хартии Евросоюза об основных правах, а именно принцип пропорциональности и запрета дискриминации.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей - от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.