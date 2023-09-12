Речь Путина на пленарке ВЭФ продлилась 35 минут

В 2022 году она заняла примерно 37 минут, став самой объемной по сравнению с предыдущими такими выступлениями

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) продлилась около 35 минут - чуть меньше прошлогоднего рекорда.

В 2022 году она заняла примерно 37 минут, став самой объемной по сравнению с предыдущими такими выступлениями. В 2021 и 2019 году Путин отвел на вступительное слово порядка получаса. В 2020 году форум не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией.

В 2016-2018 годах выступления были короче и длились примерно по 20 минут. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году глава государства обращался к собравшимся на протяжении 25 минут.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.