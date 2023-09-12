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12 сентября, 07:08
Восточный экономический форум
Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором, в отличие от Запада
Россия никогда и нигде не была колонизатором, в отличие от Запада - Путин.
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Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Восточный экономический форум
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