12 сентября, 07:08
Восточный экономический форум

Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором, в отличие от Запада

Россия никогда и нигде не была колонизатором, в отличие от Запада - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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