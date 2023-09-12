Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Запад, и прежде всего США, наступает на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, нельзя делать ничего, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, коснувшись темы решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

"Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают ведущие страны Запада, и прежде всего Соединенные Штаты", - указал он.