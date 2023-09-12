Путин: Чубайс, возможно, "удрал и прячется" из-за опасений уголовных дел по "Роснано"

По словам президента, работа в "Роснано" Анатолию Чубайсу не удалась

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Россия Владимир Путин выразил неудомение, зачем Анатолий Чубайс "удрал и прячется". Он предположил, что такие действия могут быть вызваны опасениями возникновения уголовных дел из-за финансовой дыры в компании "Роснано", которую Чубайс ранее возглавлял.

"То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел. Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я честно говоря, не понимаю", - продолжил глава государства.

По словам Путина, работа в "Роснано" Чубайсу не удалась.