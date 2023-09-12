Путин отложил разговор о возможности его выдвижения на выборах президента до конца года

В конце года выборы будут назначены парламентом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отложил разговор о возможности его выдвижения на президентских выборах до конца года, когда они будут назначены парламентом.

"В соответствии с законом парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства.