12 сентября, 07:54,
обновлено 12 сентября, 08:08
Восточный экономический форум

Путин отложил разговор о возможности его выдвижения на выборах президента до конца года

В конце года выборы будут назначены парламентом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отложил разговор о возможности его выдвижения на президентских выборах до конца года, когда они будут назначены парламентом.

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Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"В соответствии с законом парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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