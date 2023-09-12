Путин считает, что выборы в США в 2024 году не повлияют на политику Вашингтона

Президент отметил, что США "рассматривают Россию как постоянного противника или даже врага и вбивают это в голову простого американца"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президентские выборы в США в 2024 году едва ли повлияют на американскую политику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом, - сказал российский лидер. - Господин [Дональд] Трамп (экс-президент и кандидат от Республиканской партии - прим. ТАСС) говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис, это не может не радовать". Тем не менее и он "ввел санкции в отношении России, будучи президентом", напомнил Путин.

США, отметил президент РФ, "рассматривают Россию как постоянного противника или даже врага и вбивают это в голову простого американца". "Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе - вот в чем все дела. Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону - это будет очень сложно", - констатировал Путин.

"У нас и в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с нами хорошие, дружеские, деловые отношения и, более того, разделяют многие наши позиции, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения так называемых традиционных ценностей", - обратил внимание президент. "У нас много там друзей, много единомышленников, но, конечно их подавляют", - заключил глава российского государства.