Путин: преследование Трампа в США демонстрирует "гнилость" политической системы страны

Президент РФ назвал это нечестной политической конкуренцией

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Преследование в США бывшего президента Дональда Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует "гнилость" американской системы и представляет собой нечестную политическую конкуренцию. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, - сказал российский лидер. - Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии".

"Все, что происходит с Трампом, - это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние", - дал оценку ситуации Путин.

"В этом смысле, если они пытаются с нами в чем-то бороться, - хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется. Показывает, как это еще в советские времена говорили, "звериный облик американского империализма, звериный оскал", - подытожил глава российского государства.

Дональду Трампу, занимавшему в 2017-2021 годах высший государственный пост в США, в стране инкриминируется сразу несколько преступлений - от неуплаты налогов и домогательств до давления на должностные лица с использованием служебного положения и попытки государственного переворота. По многим обвинениям политику угрожает длительное тюремное заключение. Трамп - наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года.