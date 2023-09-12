12 сентября, 08:00,
обновлено 12 сентября, 08:30
Восточный экономический форум

Путин: Запад видит развитие Китая семимильными шагами и пытается затормозить это

По словам президента, Западу не удастся затормозить развитие Китая, "поезд ушел"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что страна развивается семимильными шагами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Трансляция
Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России. Так же как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством КПК и под руководством нашего друга и председателя КНР [Си Цзиньпина] развивается семимильными шагами. Это повергает в шок, они делают все для того, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайВосточный экономический форум
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