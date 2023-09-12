12 сентября, 08:01,
обновлено 12 сентября, 08:58
Восточный экономический форум

Путин: Запад хочет представить Россию "империей зла" со времен провала ее католицизации

По словам президента, все, что касается отношений между Россией и Западом, "связано с геополитическими интересами западных стран"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Запад начал предпринимать попытки представить Россию "империей зла" еще до того, как этот термин употребил 40-й президент США Рональд Рейган, возможно, еще со Средних веков, после провалившихся попыток католицизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее туда, под Святой престол. И когда это не удавалось - начинает искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то "империей зла", хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со Средних веков, а может и дальше, все тянется", - сказал он.

Как заметил глава государства, все, что касается отношений между Россией и Западом, "связано с геополитическими интересами западных стран". "И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства", - указал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВосточный экономический форум
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