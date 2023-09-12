Путин: Запад хочет представить Россию "империей зла" со времен провала ее католицизации

По словам президента, все, что касается отношений между Россией и Западом, "связано с геополитическими интересами западных стран"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Запад начал предпринимать попытки представить Россию "империей зла" еще до того, как этот термин употребил 40-й президент США Рональд Рейган, возможно, еще со Средних веков, после провалившихся попыток католицизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее туда, под Святой престол. И когда это не удавалось - начинает искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то "империей зла", хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со Средних веков, а может и дальше, все тянется", - сказал он.

Как заметил глава государства, все, что касается отношений между Россией и Западом, "связано с геополитическими интересами западных стран". "И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства", - указал Путин.