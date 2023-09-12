12 сентября, 08:15,
обновлено 12 сентября, 08:42

Путин заявил, что Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

© ТАСС/ Ruptly

Президент России отметил, что Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, а результатов нет. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить - провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек", - сказал Путин.

По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВосточный экономический форумВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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