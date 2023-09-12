Путин заявил, что для диалога Украина должна отменить указ о запрете на переговоры с РФ

Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник, отметил президент России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть [там] тогда отменят указ президента Украины [Владимира Зеленского], который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента - он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг", - сказал глава российского государства.

Прекращение боевых действий

Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?" Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем". Мы же не троцкисты: "движение - все, конечная цель - ничто". Это плохая теория", - ответил Путин.

Российский лидер напомнил, что для начала мирного процесса киевский режим должен в первую очередь отменить законодательный запрет на ведение переговоров. "И заявить о том, что они готовы к этому. Вот и все! А потом посмотрим", - заключил он.

Президент России отметил, что власти Украины кидают бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это "не их люди".

"Они (власти Украины - прим. ТАСС) любой ценой, как они говорят, хотят добиться результатов. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление. <...> Просто мне командиры докладывают с поля боя, это удивительно", - сказал Путин.

Путин допускает, что Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов.

Западные кураторы толкают Украину на то, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории, а затем начать переговоры, отметил Путин.