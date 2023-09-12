Путин: задержанные в РФ украинские диверсанты рассказали о британских инструкторах

По словам президента, Лондон вряд ли понимает ответственность за подготовку украинских диверсантов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Задержанные украинские диверсанты, планировавшие атаку на атомный объект в России, рассказали, что действовали под руководством британских инструкторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин рассказал, что недавно ФСБ РФ в ходе боестолкновения захватила несколько диверсантов из украинских спецслужб, которые имели задачу нанести ущерб одной из российских атомных электростанций. "При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов", - отметил президент.

По его словам, Лондон вряд ли понимает ответственность за подготовку украинских диверсантов. "Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что в свою очередь британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев", - сказал глава государства. По словам президента, эти провокаторы "не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий".