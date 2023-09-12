Избирком утвердил итоги выборов в горсовет Абакана

Партия "Единая Россия" получила 22 из 29 мест

АБАКАН, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Абакана утвердила во вторник итоги выборов в городской совет. Партия "Единая Россия" получила 22 из 29 мест, сообщила ТАСС председатель городской комиссии Маргарита Лавриненко.

"Определены [результатов выборов]", - сообщила Лавриненко, добавив, что в пятидневный срок избранные кандидаты должны либо снять с себя обязанности, не совместимые с депутатским мандатом, либо отказаться от места в горсовете. По ее словам, во всех 14 одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России". По партийным спискам единороссы набрали 41,98% голосов и получают 8 мандатов, КПРФ с 27,25% - 5 мест, по 1 депутату провели ЛДПР (7,32%) и "Справедливая Россия" (5,47%), остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Таким образом, у "Единой России" будет 22 из 29 мест.

В предыдущем составе Горсовета, избранного в сентябре 2018 года, у "Единой России" было 16 мест, у КПРФ - 6, у ЛДПР - 3, по 1 мандату было у "Справедливой России", "Коммунистов России", Российской партии пенсионеров, еще один кандидат был самовыдвиженцем.

Выборы в городской совет Абакана проходили с 8 по 10 сентября. В республике также выбрали главу региона (им стал действующий руководитель Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ) и Верховный совет, где "Единая Россия" получила 34 места из 50.