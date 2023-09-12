Путин заявил, что Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом

Россия рассчитывает, что Азербайджан не заинтересован ни в каких этнических чистках в Нагорном Карабахе, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, - указал он. - И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге".

Как отметил Путин, теперь президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорит о том, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. "И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха. Это состоялось. Это же не наше решение - это решение сегодняшнего армянского руководства", - констатировал глава российского государства.

Он пояснил и то, как теперь звучит позиция Азербайджана относительно положения России в регионе. "А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, ну чего нам?" - задался вопросом Путин.

При этом, продолжил он, в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. "Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили нам и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы этот процесс происходил мягко", - отметил российский лидер.

Диалог с Арменией

Путин обратил внимание, что Москва предлагала свои варианты урегулирования конфликта в Карабахе. Он напомнил, что Армения "контролировала семь районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта".

"Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района - Кельбаджарский и Лачинский - остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия. Лет 10-15", - изложил президент РФ события предыдущих лет.

По его словам, обсуждались разные варианты, "но в конечном итоге все сводилось к этому". "На наш вопрос: "Чего будете делать?" - нам отвечали: "Будем сражаться". Ну, ладно", - описал Путин свои диалоги с руководством Армении. "В конечном итоге ведь все пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась", - добавил он.

Отвечая на высказывания о том, что Москва и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы не помогли Еревану, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа, Путин заметил: "Если Армения признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана, - то все". "О чем речь-то? Это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема", - констатировал он.