Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном

Президент РФ сообщил, что премьер-министр Армении прислал ему развернутое письмо

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

"Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте", - сказал глава российского государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армянский премьер также отметил, что целью и смыслом всех телефонных звонков с зарубежными лидерами было донести эту информацию до коллег, которые "не были проинформированы о тех или иных нюансах".