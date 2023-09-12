12 сентября, 09:06
Единый день голосования

"Новые люди" получили два места в муниципальном собрании Энергодара

Он стал единственным муниципальным собранием региона, в которое прошли представители партии

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" получила два депутатских мандата по итогам выборов в муниципальное собрание города, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Запорожской области.

Городской совет Энергодара стал единственным муниципальным собранием региона, в которое прошли представители партии.

"Территориальная избирательная комиссия №17 определила результаты выборов депутатов Энергодарского городского совета депутатов первого созыва. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Депутатские мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" - 18 депутатов, ЛДПР - 1 депутат, "Новые люди" - 2 депутата", - говорится в сообщении.

Ранее избирком сообщал, что "Единая Россия" на выборах в муниципальное собрание Энергодара получила 86,16% голосов избирателей, ЛДПР - 5,11%, партия "Новые люди" - 5,27%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,39%, КПРФ - 1,08%. Активность избирателей в городе составила 59,79%.

В Запорожской области в единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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