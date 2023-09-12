12 сентября, 08:53
Восточный экономический форум

Путин: РФ подготовила 150 граждан Лаоса в качестве специалистов по разминированию

Около 80 млн неразорвавшихся бомб и снарядов все еще находятся на территории Лаоса, который во время войны во Вьетнаме подвергался интенсивным американским бомбардировкам и обстрелам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не только помогает жителям Лаоса в разминировании территории, но и подготовила 150 специалистов в данной области из местных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Трансляция
Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"Мы не только принимаем участие в разминировании - наши специалисты, но мы обучаем местных специалистов. Подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием, из местных граждан", - сказал он.

В начале февраля японская газета Nikkei со ссылкой на данные лаосского правительства сообщила, что около 80 млн неразорвавшихся бомб и снарядов все еще находятся на территории Лаоса, который во время войны во Вьетнаме подвергался интенсивным американским бомбардировкам и обстрелам. С 2008 года, когда местные власти начали вести статистику, более 1 тыс. местных жителей были убиты или получили ранения в результате подрыва на этих боеприпасах. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛаосРоссияВосточный экономический форум
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