Путин: РФ подготовила 150 граждан Лаоса в качестве специалистов по разминированию

Около 80 млн неразорвавшихся бомб и снарядов все еще находятся на территории Лаоса, который во время войны во Вьетнаме подвергался интенсивным американским бомбардировкам и обстрелам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не только помогает жителям Лаоса в разминировании территории, но и подготовила 150 специалистов в данной области из местных граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы не только принимаем участие в разминировании - наши специалисты, но мы обучаем местных специалистов. Подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием, из местных граждан", - сказал он.

В начале февраля японская газета Nikkei со ссылкой на данные лаосского правительства сообщила, что около 80 млн неразорвавшихся бомб и снарядов все еще находятся на территории Лаоса, который во время войны во Вьетнаме подвергался интенсивным американским бомбардировкам и обстрелам. С 2008 года, когда местные власти начали вести статистику, более 1 тыс. местных жителей были убиты или получили ранения в результате подрыва на этих боеприпасах.