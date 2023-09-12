Песков сообщил, что отдельных переговоров министров обороны КНДР и РФ не планируется

По словам пресс-секретаря президента России, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится "на днях"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Отдельные переговоры глав оборонных ведомств обороны КНДР и РФ во времена визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию не планируется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос. На вопрос, будет ли участвовать министр обороны Сергей Шойгу в переговорах лидеров, представитель Кремля ответил утвердительно: "Да, будет".

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, где планируется встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына. В ответ на вопрос, когда она состоится, Песков повторил: "На днях".